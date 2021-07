Stiri pe aceeasi tema

- Sute de oameni au protestat la Baile Tusnad, fiind deja satui de intalnirile pe care le-au avut cu urșii peste tot prin oraș. Localnicii au dorit sa alerteze inca o data autoritațile și sa sublinieze faptul ca problema este una cat se paote de reala, in condițiile in care se poate intampla ca oamenii…

- Oamenii s-au adunat la partia de schi din statiune, acolo unde, in cursul zilei de vineri, mai multi turisti au filmat o ursoaica cu pui aflata in cautare de hrana. Multi dintre protestatari purtau in maini ursuleti de plus sau postere cu numele orasului Baile Tusnad, suprapus peste o imagine cu un…

- Peste 200 de localnici din Baile Tusnad au participat vineri seara la un mars prin care au dorit sa atraga atentia asupra situatiei disperate in care se afla, in contextul in care ursii sunt prezenti in statiune in fiecare zi, intra in case, in pensiuni, sau merg pe strazile din oras. …

- Un urs a atacat duminica animalele dintr-o gospodarie din municipiul Campulung Muscel. Primarita Elena Lasconi e ingrijorata. Nu este singurul atac pe care salbaticiunile l-au dat saptamana aceasta in Arges, Ursii au ajuns in curti si la Cetateni, Darmanesti si Dambovicioara.

- Un urs a atacat duminica animalele dintr-o gospodarie din municipiul Campulung Muscel. Primarita Elena Lasconi e ingrijorata. Nu este singurul atac al salbaticiunilor de saptamana aceasta. Ursii au ajuns in curti si la Cetateni, Darmanesti si Dambovicioara.

- Este alerta in nordul județului Galați, unde a fost semnalata prezența unui urs. Este pentru prima data cand ursul este vazut in acele locuri, departe de zona de munte, unde traiește in mod obișnuit. Localnicii au fost avertizați sa evite plimbarile și sa fie vigilenți.

- S-au inmulțit atacurile urșilor in zona de munte a județului Buzau. Localnicii din Bisoca sunt terorizați frecvent de salbaticiuni iar cel mai recent incident a avut loc azi-noapte, cand ursul a intrat intr-un grajd și a mancat un porc. Pentru semnalarea acestor atacuri, oamenii din zona au creat un…

- Urșii coboara tot mai des și nestigheriți in localitați. Ieri, urșii au vizitat TREI localitați. S-a transmis mesaj de avertizare prin Ro-Alert! Tot mai des, imn județul nostru, urșii coboara in localitați. Aceștia sunt surprinși pe drumurile naționale sau județene. Uneori ajung chiar in gospodarii,…