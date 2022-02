Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va acorda "republicilor populare" Donetk si Lugansk sprijin militar, a declarat marti presedintele rus Vladimir Putin, la scurt timp dupa ce senatorii rusi au aprobat cererea sa pentru trimiterea de trupe ruse in Donbas, informeaza agerpres.ro.

- Moscova a cultivat legaturi stranse cu separatiștii proruși care controleaza teritoriile separatiste din regiunea Donbas din estul Ucrainei, a caror independența a recunoscut-o Rusia luni seara, dar neaga ca au vreun rol in razboiul lor de aproape opt ani cu forțele guvernamentale ucrainene, relateaza…

- sursa foto: Kremlin.ru Criza provocata de Rusia a intrat in faza acuta: Președintele Vladimir Putin a semnat luni seara decretele de recunoaștere a independenței așa-ziselor republici separatiste Donețk și Luhansk din Ucraina și a ordonat armatei ruse „sa mentina pacea” in teritoriile separatiste pro-ruse.…

- Rusia a eliberat in procedura rapida 720.000 de pașapoarte separatiștilor din estul Ucrainei. Rușii incearca astfel sa-și extinda controlul asupra regiunilor separatiste pro-ruse Donetk si Lugansk din Donbas, sustinute de Moscova anunța Euronews.

- Recunoasterea de catre Rusia a independentei regiunilor separatiste din estul Ucrainei va constitui o incalcare grosolana a dreptului international, a denuntat miercuri secretarul de stat american Antony Blinken, care a criticat rezolutia votata de catre Duma de Stat a Rusiei (camera inferioara a parlamentului…

- Gigantul american YouTube a inchis canale apartinand separatistilor prorusi din estul Ucrainei, au anuntat separatistii vineri, in toiul unor tensiuni ruso-occidentale cu privire la Razboiul din Donbas, relateaza AFP. "Centrul de Informatii" al "republicii populare de la Lugansk" - site-ul oficial de…

- Este vorba despre un nou ”pachet de ajutoare de urgenta” – care este necesar sa fie validat de catre Parlamentul Euroopean (PE) si statele membre -, a anuntat intr-o scurta alocutiune, la Bruxelles, presedinta CE Ursula von der Leyen. The EU stands by Ukraine. We are firm in our resolve. I am announcing…

- Presedintia Rusiei a reactionat vineri la o initiativa a Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului rus) pentru recunoasterea regiunilor separatiste din Ucraina ca state independente, aratand ca este important sa se evite pasii care ar putea intensifica tensiunile, informeaza Reuters. Legislativul…