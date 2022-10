Stiri pe aceeasi tema

- Tesla va incepe producția de camioane comerciale electrice Semi, iar Pepsi va primi primele livrari la 1 decembrie, a anunțat pe Twitter patronul producatorului de vehicule electrice, Elon Musk. Cand Musk a prezentat prototipul futuristului camion Semi, alimentat cu baterii, in 2017, a spus ca vehiculul…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației a anunțat care sunt obiectivele de investiții, din localitațile județului Prahova, aprobate pentru finanțare prin Programul Național "Anghel Saligny". Dupa cum v-am informat deja, pentru municipiul Campina au fost aprobate toate cele trei…

- Cand vine vorba de schimbarile climatice, transportul este unul dintre cei mai importanți factori luați in considerare. Guvernele ii imping pe consumatori sa investeasca in vehicule mai curate, alimentate cu energie electrica, pentru a limita impactul ecologic al calatoriilor noastre. Și producatorii…

- Județul Hunedoara va beneficia de investiții prin PNRR. Regia Naționala a Padurilor – Romsilva va investi 109,56 milioane de lei, fara TVA, in lucrari de corectare a torenților, in urma semnarii unui contract cu Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, in cadrul Planului Național de Redresare și…

- Austria va ingheța prețul energiei electrice din decembrie pana in iunie 2024. Guvernul austriac a anunțat miercuri planurile de plafonare a costurilor energiei electrice incepand cu luna decembrie, pentru a face fața creșterii prețurilor, declanșata parțial de invazia Rusiei in Ucraina, potrivit CNN.…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale anunța ca in intervalul 5-11 august 2022, in cadrul Sistemului național antigrindina și de creștere a precipitațiilor, a realizat 12 acțiuni de intervenții active in atmosfera pentru combaterea a 29 de celule convective – formațiuni noroase cu grindina in…