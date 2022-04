Stiri pe aceeasi tema

- In luna martie ar putea incepe lucrarile ramase de executat la depozitul ecologic din Farcasa. Acestea se ridica la suma de 40 milioane de euro. Momentan exista o contestatie depusa in instant, care se poate solution luna viitoare. Din momentul startului lucrarilor, acestea trebuie sa fie gata in termen…

- Palas Campus va gazdui primul birou din regiunea de nord-est al Visma, furnizor de produse software pentru automatizarea si gestionarea proceselor de management in afaceri. Compania va ocupa o suprafata de 1.400 mp in cadrul celui mai nou proiect de regenerare urbana din centrul Iasului, alaturandu-se…

- Primaria Municipiului Timișoara a anunțat ca la licitația lansata pentru achiziționarea unui sistem de digitalizare și automatizare a fluxurilor de lucru exista un singur ofertant. Implementarea unui sistem de automatizare fluxuri de lucru digitale și interfațare cu ghișeu unic virtual de formulare…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, anunța lansarea licitației pentru reabilitarea a 212 km de conducta de termoficare, cu un orizont de timp de 4 ani pentru proiectare și execuție: „La finalul proiectului vom putea spune, in sfarșit, ca problema termoficarii e rezolvata in Capitala”, noteaza…

- Contractul de executie lucrari, inclusiv serviciul de proiectare pentru obiectivul de investitii Reabilitarea retelelor de termoficare din municipiul Constanta Etapa III nu a fost atribuit de Primaria Constanta La licitatia deschisa nici unul din ofertantii inscrisi nu a criptat oferta financiara sau…

- Sorin Grindeanu a anuntat ca s-au facut demersuri pentru ca aceasta intalnire sa aiba loc, insa deocamdata nu a fost stabilita o data exacta. “Un proiect important este cel legat de autostrada Timisoara – Moravita. S-au facut pasi importanti, imi doresc si exista primele contacte, nu e stabilita inca…

- Compania independenta Arte-Factum si regizorul Levente Kocsardi va invita la spectacolul #dosztoievskij [email protected]/reopening – inspirat de romanul „Crima și pedeapsa” al lui Feodor Mihailovici Dostoievski. Cand? 21 ianuarie 2022 de la ora 19h00 Unde? Sala Studio a Centrului de Cultura si Arta Timiș, Timisoara,…