Localitățile Moldovei istorice (VIDEO) Inceputul istoriei orașelor și satelormoldovenilor se ascunde in negura vremurilor. Vechile orașe, sau tirguri moldovenești au fost intemeiate, mai ales pe malurile riurilor. Orașele moldovenești sint mai vechi decit prima lor atestare documentara, unele au fost fondate inainte de intemeierea Țarii Moldovei. In secolul al X-lea este menționata in izvoarele istorice Cetatea Alba (Maurocastron, Monc Citeste articolul mai departe pe noi.md…

