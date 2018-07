Stiri pe aceeasi tema

- Citeste si: Ce se intampla? Sectorul rezidential nu se opreste din cadere: minus 24% la cinci luni din 2018 Clujenii de la ACI au investit 12 mil. euro intr-un ansamblu rezidential cu 170 de apartamente la Cluj-Napoca Investitorii privati au pus aproape 52.000 de locuinte noi pe harta rezidentiala a…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) ieri, 22 iunie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 27.837 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile peste 1600. Situația locurilor…

- Rezultatele finale din județul Caras-Severin la Evaluarea Naționala 2018 au fost afișate sambata, 23 iunie, pe evaluare.edu.ro . Unii dintre elevii nemulțumiți au obținut note mai mari, insa alții nu și-au marit media, dupa ce au fost publicate notele obținute in urma contestațiilor. Toate informatiile…

- Rezultatele finale din județul Alba la Evaluarea Naționala 2018 au fost afișate sambata, 23 iunie, pe evaluare.edu.ro . Unii dintre elevii nemulțumiți au obținut note mai mari, insa alții nu și-au marit media, dupa contestații. Toate informatiile despre EVALUAREA NATIONALA 2018, AICI Zi cu emoții pentru…

- Rezultatele finale din județul Bacau la Evaluarea Naționala 2018 au fost afișate sambata, 23 iunie, pe evaluare.edu.ro . Unii dintre elevii nemulțumiți au obținut note mai mari, insa alții nu și-au marit media, dupa contestații. Toate informatiile despre EVALUAREA NATIONALA 2018, AICI Zi cu emoții…

- Populatiei Romaniei, dupa domiciliu la 1 ianuarie 2018 a scazut cu 0,17% fata de 1 ianuarie 2017. In 9 judete ale tarii s-au inregistrat cresteri ale populatiei: Ilfov (+3,85%), Vaslui (+1,12%), Iasi (+0,95%), Suceava (+0,74%), Cluj (+0,44%), Municipiul Bucuresti (+0,44%), Timis (+0,42%), Sibiu (+0,23%),…

- Acțiunea a vizat municipiul București și județele Arad, Arges, Bacau, Bihor, Botosani, Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dambovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Ialomita, Iasi, Ilfov, Olt, Prahova, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea si Vaslui, pentru prevenirea, identificarea si sanctionarea faptelor de…

- Potrivit Politiei Romane, sunt puse in executare 238 de mandate de perchezitie in Bucuresti si in 28 de judete - Botosani, Suceava, Iasi, Neamt, Vaslui, Galati, Braila, Vrancea, Covasna, Brasov, Buzau, Prahova, Dambovita, Constanta, Ialomita, Calarasi, Ilfov, Teleorman, Dolj, Gorj, Caras, Hunedoara,…