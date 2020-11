Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe localitați din Salaj urmeaza sa intre in carantina, a anunțat premierul Ludovic Orban. Județul a depașit indicele de 5 cazuri de coronavirus la mia de locuitori. Conform premierului, localitațile care au depașit indicele de 6 cazuri la mia de locuitori vor fi carantinate. „Am identificat,…

- Premierul Ludovic Orban a spus, luni, dupa ședința de la MAI, ca exista posibilitatea interzicerii circulației pe timp de noapte acolo unde exista un numar mare de infectari."In cadrul deciziei de carantinare, exista posibilitatea interzicerii circulației pe timp de noapte. Sunt discuții și…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, luni, dupa intalnire cu prefecții, ca va propune in cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU) ca masca sa fie purtata in localitațile care inregistreaza un indice de noi cazuri de COVID-19 de peste 1,5 imbolnaviri la mia de locuitori. De asemenea,…

- Autoritațile din Salaj iau in calcul interzicerea circulației pe timp de noapte, dupa ce județul a depașit 5 cazuri la mia de locuitori, spune prefectul Virgil Țurcaș: „Faptul ca in randul populației avem un rezervor de virus este o realitate”.Județul Salaj este primul județ din Romania care…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat miercuri, in ședința de Guvern, ca pana la aceasta ora in Romania sunt 368 de localitați in care rata infectarilor cu noul coronavirus a depașit pragul critic de 3 cazuri la mia de locuitori,Intrebat de premierul Ludovic Orban cate localitați au depașit rata…

- Municipiul București și județele Alba și Cluj au depașit pragul de 3 cazuri la mia de locuitori, in ultimele 14 zile, potrivit informațiile transmise, joi, 22 octombrie, de Grupul de Comunicare...

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, duminica, la 180.388 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 3920 de noi imbolnaviri din doar 19.500 de teste efectuate. In acelasi timp sunt inregistrate 5.872 decese, din care 60 in ultimele 24…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, propune prelungirea starii de alerta in Romania pentru inca 30 de zile, potrivit Hotnews. Anunțul sau vine dupa ce, luni, premierul Ludovic Orban, a declarat ca starea de alerta va fi cel mai probabil prelungita. Starea de alerta expira pe 16 august. „Propunerea mea…