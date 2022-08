Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii din zona Munțiilor Apuseni și Delta Dunarii ar trebui sa beneficieze de facturi la energie cu 50% mai ieftine, conform unei legi din 1996.Legea veche de 26 de ani prevede ca oamenii care traiesc in zona Munților Apuseni sau in Delta Dunarii sa plateasca facturile la curent și gaze la jumatate.Mulți…

- Oamenii din zona Munțiilor Apuseni și Delta Dunarii ar trebui sa beneficieze de facturi la energie cu 50% mai ieftine, conform unei legi din 1996.Legea veche de 26 de ani prevede ca oamenii care traiesc in zona Munților Apuseni sau in Delta Dunarii sa plateasca facturile la curent și gaze la jumatate.Mulți…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat joi, 14 iulie, ca iarna care urmeaza va fi una ”complicata”, dar a dat asigurari ca țara noastra va atinge ținta privind umplerea a 80% din depozitele de gaze pana in noiembrie.Virgil Popescu a fost intrebat, joi, la Digi 24, cum intelege declaratia…

- Prefectura Tulcea a gazduit, joi, o sedinta de lucru convocata de prefectul Alexandru Dan Munteanu, cu primarii din zonele afectate de situatia sistarii transportului in Delta Dunarii si conducerea Navrom. “Situatia Navrom a fost in atentia mea in ultimele zile, am dat multe telefoane, am avut numeroase…

- Societatea privata care asigura efectuarea curselor regulate intre Tulcea si localitatile din Delta Dunarii, in baza contractului incheiat cu Ministerul Transporturilor, va suspenda incepand de luni aceasta activitate, motivand ca masura este cauzata de debite de peste 4,6 milioane de lei neplatite…

- Un nou loc de joaca se construieste in Romania in fiecare zi insa numai putin peste jumatate dintre locurile de joaca construite sunt in spatii publice in care copiii pot avea acces neingradit, arata o analiza a unei companii care monitorizeaza piata de constructii si proiectele de investitii, potrivit…

- Potrivit unui sondaj Avangarde privind percepția asupra politicii externe, 48% dintre romani cred ca Romania este vazuta mai degraba negativ de catre țarile occidentale, in timp ce doar 18% cred ca este vazuta pozitiv.

- Cel putin 8 milioane de romani se afla in afara granitelor tarii si se vor gasi solutii pentru a aduce o parte dintre acestia in Romania, a declarat joi secretarul de stat in cadrul Departamentului Romanilor de Pretutindeni, Florin Carciu. "Astazi, dupa ultimele date oficiale pe care le avem, numaram…