Localitățile din România cu cea mai mare incidență Covid-19 19 orase si municipii au o rata de infectare de peste 20 de cazuri de COVID la mia de locuitori pe ultimele 14 zile. Cele mai mari incidente se inregistreaza in municipiul Dej (Cluj) – 34,87, Otopeni (Ilfov) – 29,81, municipiul Timisoara (Timis) – 29,48 si municipiul Cluj-Napoca (Cluj) – 29,43, potrivit Grupului de Comunicare Strategica, citat de Agerpres. Incidente mari se inregistreaza si in Ghimbav (Brasov) – 26,07, Oradea (Bihor) – 25,74 si Gherla (Cluj) – 24,76. O rata de infectare cu SARS-CoV-2 de peste 3 la mia de locuitori se inregistreaza in 294 de orase. La nivelul comunelor, cea mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

