Localitatile din Regiunea Sud-Est care vor avea internet gratuit in baza unui program UE. Lista integrala

Peste 10.000 de administratii locale s au inscris deja in portalul WiFi4EU prin care vor beneficia de programul UE de implementare a retelelor de Wi Fi gratuit, a informat ieri Reprezentanta Comisiei Europene in Romania. Uniunea Europeana va aloca 120 milioane euro pentru acest proiect.Pentru a cere aceste bonuri, reprezentantii colectivitatilor locale vor putea sa se conecteze la site ul dedicat, unde vor gasi si o lista cu firmele autorizate sa faca lucrarile de instalare.Companiile, in baza b ...