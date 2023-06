Stiri pe aceeasi tema

- Ploile torențiale au provocat inundații majore in Spania. In unele localitați au cazut 130 de litri pe metru patrat, mai mult decat media ultimelor 6 luni. Pompierii și localnicii au muncit toata noaptea sa scoata apa din case.

- Elicopterul s-a prabusit sambata, 20 mai, in provincia Ravenna, regiunea de nord Emilia-Romagna, puternic afectata de inundații, in timpul unei misiuni de interventie. La bord, se aflau patru persoane, care au fost ranite și duse la spital, potrivit agenției italiene de știri ANSA.La momentul prabușirii,…

- Ploile abundente, caderile masive de zapada și topirea brusca a zapezii, precum și vantul puternic, manifestate in perioada 25 ianuarie - 9 aprilie a.c., au afectat infrastructura din 17 localitați din județul Suceava. Comisii interinstituționale formate din reprezentanți ai Prefecturii, ...

- Orașul Buriticupu se afla la 400 de kilometri de capitala Braziliei, Sao Luis. De mai bine de 20 de ani, provincia se confrunta cu o amenințare uriașa din cauza eroziunii solului.Ploile abundente au dus la formarea unor cratere cu un diametru de 500 de metri și adanci de pana la 70 de metri. Zeci de…

- O ploaie cu grindina in cateva minute a produs inundatii in mai multe zone din municipiul Zalau, duminica 07.05.2023, in jurul orei 18:30. Atentionarea de Cod Galben a fost pentru judetele Satu Mare, Salaj si Bihor incepand cu ora 16:25 pana la ora 24:00.Grindina a rupt crengile copacilor, insa nu a…

- Turcia nu și-a revenit nici acum, la doua luni, dupa devastatoarele cutremure de 7,8 și 7,5 grade pe scara Richter. Ieri, din pacate, o noua lovitura s-a abatut asupra statului turc. O tornada puternica a produs pagume materiale și cel puțin 44 de victime omenești, alte 50 fiind ranite, conform presei…

- Iata anunțul cu bilanțul facut de autoritați dupa vremea rea de noaptea trecuta:"In urma monitorizarii video, a informațiilor furnizate din teren de catre polițiștii locali din cadrul D.G.P.L.C.M.B., polițiile locale de sector, I.S.U.B.IF. și Brigada Poliției Rutiere, urmare a atenționarii meteorologice…

- Ploile abundente au provocat viituri, duminica, in cel mai mare oras din Australia, Sydney. In urma avertizarilor meteorologice, reprezentantii serviciilor pentru interventii de urgenta si locuitorii au fost nevoiti sa protejeze casele cu saci cu nisip, transmite Reuters.Autoritatile pentru situatii…