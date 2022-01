Stiri pe aceeasi tema

- 5,29 la mie este incidenta anuntata azi pentru municipiul Iasi. Incidenta anuntata ieri era de 4,70 cazuri de imbolnavire de Covid/ 1000 locuitori. Vedeti situatia din fiecare localitate in parte: Rata de infectare a ajuns la 8,57 cazuri/ 1000 locuitori in Valea Lupului, 8,09 la mie la Miroslava, 7,76…

- Incidenta cazurilor de Covid continua sa creasca in judetul Iasi. In municipiul-resedinta a ajuns la 4,70. Situatia este mai grava in unele comune. Vedeti situatia din fiecare localitate in parte: Cel mai rau scenariu este in localitatile Valea Lupului (7,66), Miroslava (7,17), Rediu (6,83), Ciurea…

- In Valea Lupului, incidenta cazurilor de Covid a trecut de 7 (7,06), iar in Rediu (6,95) si in Miroslava (6,79) se apropie de aceasta valoare. Vedeti situatia din fiecare localitate in parte: 4,43 este incidenta in municipiul Iasi.

- Rata de infectare continua sa urce in municipiul Iasi: 3,66 cazuri la mie, de la 3,23, valoare raportata ieri. Incidenta cumulata in ultimele 14 zile pe judet a crescut pana la 2,55 cazuri de imbolnavire de Covid la 1000 de locuitori. Vedeti situatia din fiecare localitate in parte: Cinci comune, toate…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7.595 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 2.467 mai putin decat in ziua anterioara, au transmis duminica autoritatile . 724 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai…

- In municipiul Iasi, rata de infectare cumulata a continuat sa creasca rapid in interval de 24 de ore, de la 1,69 la 1,96 cazuri/ 1000 loc. In judet, Mircesti si Miroslava au depasit pragul de 3 cazuri la mie. AICI puteti vedea incidentele pe fiecare localitate in parte

- De astazi, in judetul Iasi, toti elevii se intorc la scoala in format fizic, pe fondul scaderii incidentei cazurilor de COVID. Mai multe aflam de la Constantin Mihai: Constantin Mihai: Din pacate, nu s-a obținut vaccinarea Covid in proporție de peste 60% in toate unitațile de invațamant din județ –…

- Incidenta cazurilor de coronavirus a continuat sa scada in municipiul Iasi - 8,33 cazuri/1000 locuitori azi fata de 9,03, ieri. Valea Lupului si Draguseni au in acest moment cele mai mari rate de infectare din judet, 12,91, respectiv 12,89 cazuri la mie. Vezi aici lista cu incidenta cazurilor de covid…