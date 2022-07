Stiri pe aceeasi tema

- Se stinge lumina la noapte pe strazile mai multor localitati din tara. Primari din toata tara se plang ca nu-si mai permit sa plateasca iluminatul public si cer de urgenta o rectificare bugetara pentru a suplimenta fondurile administrațiilor locale.

- Exact peste doi ani, dupa ce se vor fi aflat rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European, in luna iunie a anului 2024, vor avea loc alegerile locale. Rezultatele de la europarlamentare, dupa cum s-a vazut la precedentele alegeri, din 2016 si 2020, influenteaza destul de putin alegerile locale.…

- Comisia Electorala Centrala anunța ca alegerile locale noi din 29 mai 2022 vor fi monitorizate de 59 de observatori naționali. Conform criteriului de gen, 38 observatori sunt femei, iar 21 sunt barbați.

- Instituția Prefectului Județului Ialomița a facut un prim bilanț in ceea ce privește numarul administrațiilor locale din județ inscrise in Programul «Curațam Romania». Acest Program a fost lansat de Ministerul Mediului și iși propune ecologizarea zonelor afectate de deșeuri. Ultimele date statistice…

- LEGE nr. 189 din 8 iulie 2021 privind sarbatorirea zilei de 10 mai ca Ziua Independenței Naționale a Romaniei Emitent: Parlamentul Romaniei Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 9 iulie 2021 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Articolul 1 Ziua de 10 mai va fi sarbatorita in fiecare an ca…

- Fondurile europene sunt cheia modernizarii comunitaților locale. La Brad, autoritațile locale au in vedere implementarea unui proiect care vizeaza modernizarea și extinderea iluminatului public. Peste 7 milioane de lei este valoarea contractului care presupune inlocuirea și montarea a 1627 de stalpi…

- Mai mulți furnizori de gaze naturale și-au anunțat clienții ca renunța la activitatea de baza datorita scumpirilor din piața de profil și a incapacitații financiare de a susține comercializarea cantitaților contractate, care le-ar genera pierderi insurmontabile.

- Infrastructura rutiera intr-un cartier rezidential aflat la granita dintre Sibiu si Cisnadie a dat mari batai de cap participantilor la trafic de la bun inceput, iar autoritatile par cel putin depasite in aceasta privinta. Un nou sens giratoriu, construit pe Calea Cisnadiei, la iesirea din municipiul…