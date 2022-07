Stiri pe aceeasi tema

- Se stinge lumina la noapte pe strazile mai multor localitati din tara. Primari din toata tara se plang ca nu-si mai permit sa plateasca iluminatul public si cer de urgenta o rectificare bugetara pentru a suplimenta fondurile administrațiilor locale.

- Astazi, 12 iunie, are loc turul II al alegerilor locale noi in 3 localitați din țara. In satele Glinjeni, raionul Falești, Ghetlova, raionul Orhei, și Zastinca, raionul Soroca sunt aleși primarii. La urne sunt așteptați 6 538 alegatori.

- Numarul medicilor de familie este in scadere in Romania. Multe cabinete sunt deservite de medici pensionari, dar sunt și localitați, in special in mediul rural, unde nu exista niciun medic.

- Șapte localitați din cele 10 in care duminica au avut loc alegeri locale noi și-au ales primarii din primul tur. Blocul Comuniștilor și socialiștilor a obținut doua mandate de primar, tot doua a obținut Partidul Liberal Democrat din Moldova, iar Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Puterea Oamenilor,…

- Comisia Electorala Centrala anunța ca alegerile locale noi din 29 mai 2022 vor fi monitorizate de 59 de observatori naționali. Conform criteriului de gen, 38 observatori sunt femei, iar 21 sunt barbați.

- Infrastructura rutiera intr-un cartier rezidential aflat la granita dintre Sibiu si Cisnadie a dat mari batai de cap participantilor la trafic de la bun inceput, iar autoritatile par cel putin depasite in aceasta privinta. Un nou sens giratoriu, construit pe Calea Cisnadiei, la iesirea din municipiul…

- Zilierii vor putea munci pentru primarii la intreținerea spațiilor verzi. Cu cat vor fi platiți Zilierii vor putea munci pentru primarii la intreținerea spațiilor verzi de pe domeniul public. Legea a fost promulgata. Legea nr. 104/2022, aparuta joi in Monitorul Oficial, va intra in vigoare duminica.…

- Alaturi de Zimbreni și Costești, alte patru localitați vor sa se alipeasca municipiului Chișinau. Este vorba despre Mileștii Mici, Cigirleni, Pojareni și Sociteni. Primarii celor șase localitați au creat la inceputul lunii aprilie un grup de inițiativa, al carui președinte este consilierul raional Lilian…