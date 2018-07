Stiri pe aceeasi tema

- Cine are interes ca mai bine de 200.000 de ilfoveni sa fie privați de alimentare cu apa și rețea de canalizare? In luna martie 2018, cu ocazia unei intruniri comune București – Ilfov, Marian Petrache, președintele Consiliului Județean Ilfov (CJI), reclama (n.r. – deloc in premiera, ba din contra,…

- Mezelurile ieftine sunt unele dintre cele mai toxice alimente. Dintr-o lista de aproximativ 20 de ingrediente poti sa ai surpriza ca doar unul singur sa fie carne în cazul multor produse.

- Peste 6 milioane de romani au fost interceptati, in perioada 2005-2016, a anuntat presedintele comisiei de control a activitatii SRI, Claudiu Manda. Dintre acestia, numai in 2012 a fost interceptat „aproape tot Guvernul”, plus alti 100 de parlamentari „importanti si vocali”.…

- Presedintele Comisiei de control SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat, joi, ca in perioada 2005-2016 mai mult de sase milioane de romani au fost interceptati de SRI, dar si ca a fost sesizat ca in 2012 aproape tot Guvernul si peste 100 de parlamentari au fost interceptati.

- Suma totala platita, in aprilie 2018, de statul roman pentru ajutorul social (venit minim garantat) depaseste 58,18 milioane de lei, valoarea medie fiind de 274,21 lei de persoana, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS).

- Potrivit Ministerului Afacerilor Interne (MAI), 1.755.846 de oameni isi sarbatoresc onomastica de Sf. Constantin si Elena, dintre care peste 1,1 milioane de barbati si aproape 608.000 de femei. Astfel, peste 111.000 de femei poarta numele de Ileana, alte peste 86.000 de femei se numesc Elena, peste…

- Reprezentantii mai multor organizatii civice au organizat sambata, 19 mai, un mars motorizat de amploare, cu sute de masini care au plecat din judetele Moldovei spre Bucuresti. Scopul protestului este de a determina autoritatile centrale sa construiasca cele doua autostrazi care sa lege Moldova de restul…

- ♦ In 2017, CNI a avut un buget de 476 mil. lei, iar pentru 2018 bugetul este de 516 mil. lei, potrivit datelor transmise de companie ♦ Este pentru prima data cand sunt puse pe masa datele legate de investitiile facute prin CNI. Gerausa, Ohaba Matnic, Vois­lov­a. Sunt numele catorva din­tre…