Localitati din judetul Constanta, fara curent electric din cauza vremii severe

- Probleme mari in Timiș, in ceea ce privește alimentarea cu energie electrica. Mai multe localitați, in special din partea de vest a județului, au ramas fara electricitate. Problemele, spun cei de la Enel Distribuție Banat, vor persista in unele localitați chiar și pana la miezul nopții. Localitatea…

- Din cauza vantului puternic, aproape 4.000 de consumatori din opt localitați din județul Bacau nu au, la aceasta ora, energie electrica, scrie Unupetrotus.ro Potrivit unei informari a DelGaz Grid, la ora 18:00 sunt patru localitați afectate total –... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- E-Distributie Dobrogea S.A. anunta ca va intrerupe alimentarea cu energie electrica in mai multe localitati din judetul Calarasi in urmatoarele zile, ca urmare a lucrarilor planificate de revizii, reparatii si modernizari in reteaua de distributie.

- Un accident rutier, soldat cu raniti, s-a produs cu putin timp in urma in judetul Iasi. Din primele informatii, un microbuz cu zece persoane la bord s-a rasturnat din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de trafic. Avem mai multe detalii de la purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- E-Distributie Dobrogea a investit 8,4 milioane de lei pentru modernizarea statiilor de transformare Palas Sud din Constanta si Ecluza din Ovidiu, informeaza vineri compania. Potrivit unui comunicat al...

- E-Distributie Dobrogea a investit 8,4 milioane de lei pentru modernizarea statiilor de transformare Palas Sud din Constanta si Ecluza din Ovidiu, informeaza vineri compania. Potrivit unui comunicat al E-Distributie Dobrogea, in anul 2019, in urma investitiei de 8,4 milioane lei, cele doua statii…

- Guvernul Romaniei a adoptat o hotarare privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unitati administrativ teritoriale. Astfel, s a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru…

- Mii de consumatori din Marginimea Sibiului au ramas astazi fara curent electric, din cauza unei avarii cauzate de vantul puternic de noaptea trecuta, potrivit prefectului de Sibiu, Maria Minea. "Vantul a afectat reteaua electrica din zona Marginimii. Este avarie in zona si sunt afectati aproximativ…