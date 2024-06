Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe localitati din judetele Salaj și Hunedoara sunt sub cod portocaliu de ploi, vijelii și grindina.In localitațile Bobota, Ip, Maeriște, Marca, Camar și Carastelec, județul Salaj, meteorologii anunța, pana la ora 15.30, averse torențiale care vor acumula 20...

- Anunț de ultima ora al specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie. Cu puțin timp in urma a fost emisa o atenționare cod portocaliu de vijelii și grindina in Romania. Oamenii au primit mesaj Ro-Alert sa se adaposteasca.

- Direcția Județeana de Evidența a Persoanelor Salaj, instituție subordonata Consiliului Județean Salaj, a operaționalizat platforma destinata activitații ofițerilor de stare civila, prin inregistrarea exclusiv in format digital a evenimentelor de viața (naștere și deces) la nivelul municipiului Zalau…

- Peste douazeci de localitati din judetele Alba, Sibiu si Hunedoara se afla, vineri seara, sub avertizare nowcasting Cod portocaliu de vreme severa, meteorologii anuntand averse torentiale, grindina, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelie.

- Meteorologii au emis pentru Arad și alte localitați din județ un cod portocaliu, in aceasta seara, in intervalul orar 19:25 – 20:30. Avertizarea meteorologica de... The post Aradul și alte localitați din județ sunt sub cod portocaliu de vijelii, descarcari electrice și grindina appeared first on Special…

- 3-4 iunie 2024 | COD GALBEN și PORTOCALIU de FURTUNA in Alba și alte județe din țara: Vijelii, grindina, descarcari electrice și rafale de vant intre 60…80 km/h 3-4 iunie 2024 | COD GALBEN și PORTOCALIU de FURTUNA in Alba și alte județe din țara: vijelii, grindina, descarcari electrice și rafale de…

- Vanturi puternice, vijelii, grindina, averse torențiale sunt anunțate pentru aproape toata jumatatea de vest a Romaniei, inclusiv in județul Cluj. Meteorologii au emis cod portocaliu. Alerta este valabila incepand de luni, 3 iunie, ora 15, pana marți, la ora 03. In Banat, Crișana, cea mai mare parte…