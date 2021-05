Localitatea unde NU mai există COVID-19: Am văzut virusul doar la televizor Sunt orașe, localitați sau comune in care coronavirusul face ravagii, insa exista și locații in care oamenii au auzit despre virus doar de la televizor. Mai exact, potrivit La Repubblica, in Italia exista o localitate, intr-o regiune puternic lovita de pandemie, in care nu a existat nici macar o suspiciune de infectare cu COVID-19 doar la televizor. De menționat este faptul ca, virusul care a cuprins regiunea Umbria nu a reușit sa urce pe strazile intortocheate care duc la cel mai mic oraș, Poggiodomo. Micul orașel se afla la o mie de metri deasupra nivelului marii și are doar 96 de locuitori.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

