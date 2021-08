Localitatea în care o casă va fi construită de un robot Localitatea ucraineana Nedrigailiv va avea in curand prima casa din Ucraina ridicata cu ajutorul unei imprimante 3D. Imprimanta a fost dezvoltata și produsa in Ucraina. Compania Mellivora din Ucraina este „autoarea” imprimantei. „Nedrigailiv va fi prima localitate din Ucraina unde un robot va construi o casa”, a transmis serviciul de presa al primariei. Imprimanta poate „ridica” o cladire cu o suprafața de pana la 200 de metri patrați in doar cateva zile, dar, deocamdata, initiatorii proiectului planifica sa se limiteze la doar 48 de metri patrați. Dupa finalizarea construcției, casa va fi predata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

