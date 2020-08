Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Olt, Florin Constantin Homorean, a anuntat, sambata, ca s-a vindecat de COVID-19, "dupa multe zile" de internare in Spitalul Judetean de Urgenta Slatina si Spitalul Clinic Colentina din Bucuresti, precum si izolare la domiciliu."Dupa multe zile de spitalizare in Spitalul…

- Prefectul judetului Olt, Florin Homorean, infectat cu SARS-CoV-2 si spitalizat initial la Slatina, ulterior transferat la Bucuresti, de unde a fost externat in cursul acestrei saptamani, dar cu test pozitiv, a anuntat ca a fost testat negativ.

- Incepand de astazi, Primaria Hincești intra in carantina, la doua zile dupa ce primarul orașului a fost testat pozitiv la infecția cu noul coronavirus. Un anunț in acest sens a fost postat pe pagina oficiala de Facebook a instituției.

- Reprezentantii Consiliului Județean Ilfov informeaza ca institutia isi suspenda activitatea pana luni, pentru dezinfectie. "CJ Ilfov se inchide temporar Dorim sa va anunțam ca unul dintre colegii noști a fost confirmat ca avand COVID 19. Ii dorim multa sanatate și puterea de a trece…

- Prefectul a adaugat ca nu are simptome specifice COVID-19 si le-a transmis locuitorilor judetului sa fie responsabili. "In urma cu cateva minute am fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, fiind confirmat cu virusul SARS-CoV-2. In cursul zilei de ieri (sambata n.r.), pentru a…

- Prefectul județului Olt, Florin Homorean, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus. „In urma cu cateva minute am fost internat la Spitalul Judetean de Urgența Slatina, fiind confirmat cu virusul Sars-Cov-2. In cursul zilei de ieri, pentru a nu exista vreo suspiciune cu privire la contactul meu…

- Prefectul județului Olt, dl Florin Homorean a fost testat pozitiv și internat la Spitalul Județean Slatina. El a fost contact al unuia dintre polițiștii infectati cu COVID-19. Cu puțin timp in urma, acesta a postat pe Facebook: In urma cu cateva minute am fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta…

- Prefectul judetului Giurgiu, Aneta Matei, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca nicio persoana nu se mai afla in carantina institutionalizata sau in autoizolare pe raza judetului Giurgiu ca urmare a aplicarii deciziei CCR. „In carantina institutionalizata mai aveam pe raza judetului opt persoane care…