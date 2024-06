Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central a decis, miercuri, organizarea unui nou tur de scrutin pentru functia de primar in data de 23 iunie pentru candidatii aflati in situatie de balotaj in Circumscriptia electorala nr. 31 comuna Chetani, judetul Mures, respectiv Daniel- Marcel Bega, propus de Alianta PMP-Forta Dreptei,…

- Biroul Electoral Central a decis miercuri organizarea unui nou tur de scrutin pentru functia de primar in comuna Chetani, judetul Mures, dupa ce doi candidați au primit același numar de voturi.

- Presedintele Forta Dreptei Mures, Mihai-Dan Farcas, a anuntat, marti, ca in comuna Chetai, pentru functia de primar s-a inregistrat o egalitate de 431 de voturi la 431, intre actualul primar, Emil Florin Mocan (PSD) si candidatul Aliantei PMP-Forta Dreptei, Daniel Bega.

- Alegerile vor fi reluate in comuna Chetani, județul Mureș, dupa ce pentru functia de primar s-a inregistrat o egalitate de 431 de voturi la 431, intre actualul primar, Emil Florin Mocan (PSD) si candidatul Aliantei PMP-Forta Dreptei, Daniel Bega, transmite Agerpres.„Surprinzator, atat candidatul Aliantei…

- Va fi comunicat numarul alegatorilor care au votat pe liste permanente sau suplimentare, defalcat pe sexe, varste si mediul de provenienta. De asemenea, dupa inchiderea urnelor, datele din procesele verbale incheiate in sectiile de vot vor fi publicate pe site-ul BEC.”In sedinta din data de 28 mai 2024,…

- In ședința din data de 26 martie 2024, Biroul Electoral Central pentru alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 și pentru autoritațile administrației publice locale din anul 2024 (BEC) a decis sa admita: - Protocolul pentru constituirea alianței electorale cu denumirea…

- Reprezentantii Autoritatii Electorale Permanente (AEP) au anuntat sambata ca a fost constituit Biroul Electoral Central pentru alegerile europarlamentare si locale din 9 iunie, fiind definitivata componenta cu reprezentantii partidelor politice. Partidele din ppozitie au reclamat ca atat reprezentantului…

- USR, PMP și Forța Dreptei au depus sambata, la Biroul Electoral Central, protocolul de constituire a alianței Dreapta Unita pentru participarea la alegerile din 9 iunie. „USR, PMP și Forța Dreptei au depus sambata, la Biroul Electoral Central, protocolul de constituire a alianței Dreapta Unita pentru…