Localitatea din România unde se înregistrează 2 grade astăzi. Temperaturile, mult mai mici decât în mod normal Vremea a luat-o razna definitiv in Romania dupa ce, astazi dimineața, in unele localitați s-au inregistrat temperaturi aproape de limita inghețului. Așadar, care este localitatea din Romania unde se inregistreaza 2 grade astazi. Temperaturile sunt mult mai mici decat in mod normal. Zonele in care au fost temperaturi de iarna. Unde s-au inregistrat doar 2 […] The post Localitatea din Romania unde se inregistreaza 2 grade astazi. Temperaturile, mult mai mici decat in mod normal appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

