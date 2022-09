Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Targu Jiu cu un Bull Terrier a ajuns in atenția Poliției, dupa ce au aparut imagini cu cainele agresiv care ține in gura un cațel mort. Localnicii sunt revoltați și cer pedepse exemplare. Poliția din Targu Jiu face investigații in cazul unei femei care plimba, in lesa, un caine agresiv,…

- Stațiunea din Romania care se vinde cu totul! Hoteluri, pamant, plaja, bazine. Este vorba despre statiunea balneoclimaterica Sacelu, din județul Gorj. Complexul Energetic Oltenia ofera spre vanzare bazinele cu ape binefacatoare, baza de tratament, un restaurant, un bloc de garsoniere si alte spatii…

- Aflata la jumatatea drumului dintre Bucuresti si mare, statiunea Amara este un parc natural cu vegetatie bogata, lac si plaje. Adevarata oaza de verdeata, aceasta se mandrește cu lacul sau vindecator.

- S-a aflat care este secretul pe care il ascunde Peștera Muierii. Peștera Muierii este unul dintre cele mai vizitate locuri din Romania. Peștera se afla in comuna Baia de Fier, in județul Gorj și este importanta atat datorita formațiunilor dezvoltate in interior, precum și pentru relicvele descoperite…

- Exista o comuna in Romania unde apa de la robinet curge, in ultima vreme, cu pamant și nisip. Localnicii de aici sunt de-a dreptul revoltați și afirma ca nici macar cainele nu bea astfel de apa plina de noroi.

- In țara noastra exista multe locuri speciale, unele chiar unice. Intr-un loc din Romania a fost descoperit cel mai mare bulgare de aur din Europa. Pamantul stramoșesc ascunde multe comori. Oamenii au ramas uimiți cand au vazut.

- Cel mai adanc izbuc din Romania, -114 m aproximativ, este Izbucul Izbandiș, situat in Munții Padurea Craiului, in cadrul comunei Suncuius. Izbucul este inca o dovada a frumuseții nemarginite a naturii, dar ascunde și o mare tragedie.