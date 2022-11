Localitatea din România unde aproape nimeni nu a lucrat vreodată. Statistica e îngrijorătoare Numarul beneficiarilor de ajutoare sociale din Romania a scazut in ultima perioada. Cu toate acestea, in unele zone ale țarii numarul lor ramane mare. Acesta este și cazul unei comune din județul Dolj, acolo unde aproape toți locuitorii nu au loc de munca. Comuna din Romania cu cei mai mulți asistați social Vorbim despre comuna […] The post Localitatea din Romania unde aproape nimeni nu a lucrat vreodata. Statistica e ingrijoratoare appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi BNR a anunțat care sunt noile valori pentru ROBOR la trei, șase și respectiv 12 luni. In raport cu ziua de ieri, ROBOR la trei luni a scazut la 8,19. ROBOR-ul la șase și 12 luni a ramas la aceeași valoarea ca și ieri, 8,31, respectiv 8,44. Cu toate astea, din ce in ce […] The post Bancile mari…

- O celebra companie aeriana vrea sa investeasca masiv in Romania. Gigantul mondial are in vedere construirea unei unitați de mentenanța a propriei flote la Craiova, anunța reprezentanții aeroportului din oraș. Operatorul maghiar a trimis o scrisoare de intenție Consiliului Județean (CJ) Dolj, in vederea…

- Zilele acestea cuvantul cel mai des folosit este economie! Fie ca vorbim de a economisi bani, datorita devalorizarii leului, fie ca vorbim de consumul de energie. Subiectul este unul extrem de dezbatut. Așa ca va propunem sa aflați dragi gospodine la ce temperatura se spala rufele ca sa economisesti…

- Simona Halep primește sprijin, in scandalul de dopaj, și de la oamenii la care a renunțat pentru a le face loc celor recomandați de antrenorul Patrick Mouratoglou. Fostul manager al jucatoarei din Romania, Virginia Ruzici, a transmis un mesaj de susținere și a spus ca este convins ca sportiva va demonstra…

- Maurice Munteanu a transmis un mesaj puternic vedetelor din showbiz-ul autohton. De asemenea, el a oferit și cateva sfaturi pentru fanii de acasa care doresc sa iși imbunatațeasca imaginea. Vedeta a susținut ca in special barbații ar trebui sa se limiteze la piese vestimentare simple sau in care se…

- Diaspora romaneasca este in creștere cu circa 100.000 de persoane in fiecare an. Statistica arata ca Romania se afla pe primul loc la numarul cetațenilor adulți care au rezidența in alte țari europene.

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 15,32% in luna august a acestui an, de la 14,96% in iulie, in conditiile in care preturile marfurilor alimentare au urcat cu 18,22%, cele ale marfurilor nealimentare au fost mai mari cu 15,98%, iar serviciile au fost mai scumpe cu 8,26%, conform datelor publicate…

- La inceputul anilor ’90, Romania avea o populație de aproximativ 24 de milioane de suflete. Deschiderea granițelor, dar și stiuația economica individuala i-a determinat pe mulți sa aleaga strainatatea. Deminiuarea demografica a Romaniei a accelerat vertiginos, iar astazi avem o situație alarmanta. Institutul…