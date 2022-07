Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Pogonești din județul Vaslui a decis sa-și rasplateasca elevii din sat, oferindu-le cate un premiu de 50 de lei de Ziua Copilului. In buzunarul copiilor au ajuns doar cate 45 de lei. ”5 lei este impozitul”, au fost anunțați copiii. O decizie greșita, spun specialiștii ANAF, pentru ca premiile…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis, joi, in cauza C-328/20 Comisia Europeana impotriva Austriei, deschisa in legatura cu indexarea alocatiilor copiilor nerezidenti, ca aceasta tara a incalcat obligatii stabilite prin regulamente. „Hotararea CJUE este in concordanta cu pozitia constant…

- Ferma de Bivoli din Pecica devine un loc tot mai frecventat de pecicani. Primaria a organizat o serie de manifestari dedicate Zilei Internaționale a Copilului in incinta Fermei de Bivoli, intr-o ambianța cu totul speciala. „Am sarbatorit astazi noile generații de pecicani, cu ocazia Zilei Internaționale…

- Miercuri, de Ziua Copilului, TNL Campia Turzii a reușit sa aduca zambetul pe buze copiilor de la Centrul de Zi „Carine” și de la Asociația Autism Campia Turzii. „Copii pe care i-am intalnit cu ocazia... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Lucrarile de atestat ale elevilor Colegiului de Arte Baia Mare- secția arhitectura și design, promoția 2022, coordonator prof. arh. Catalin Anghelescu, vor putea fi admirate incepand de saptamana viitoare. Vernisajul va avea loc miercuri, 25 Mai 2022, ora 17:00, pe esplanada Muzeului Județean de Etnografie…

- A fost publicata filmarea cu momentul de dinaintea anularii votului Romaniei la Eurovision. Organizatorii Eurovision au decis ca juriile din șase țari, printre care și Romania, sa fie descalificate, din cauza unor presupuse nereguli. Reprezentanții televiziunii publice spun ca iși rezerva dreptul de…

- Poporul roman este recunoscut pentru creativitatea pe care o are și o folosește și in cele mai mici activitați. Asta se poate vedea chiar și in numele pe care anumite sate sau orașe din Romania le poarta. Numele ciudat pe care una dintre localitațile din Romania il are. Conține doar doua litere Astfel,…

- Ministerul Sanatatii informeaza ca in Romania a fost raportat un caz de hepatita acuta severa la un copil. Reacția vine dupa ce au aparut informații in spațiul public, potrivit carora o forma de hepatita rara, de origine necunoscuta a aparut și la noi in țara. „Cazul raportat de Romania este al…