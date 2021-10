Localitatea din România cu cei mai mulți vaccinați are rată de infectare de aproape 16 cazuri la mie Cu peste 55% din locuitori vaccinați anti-Covid, comuna Dumbravița din Timiș inregistreaza o rata de infectare foarte mare: 15,9 la mie, conform datelor din data de 7 octombrie. G4Media a descoperit ca situația se repeta in cazul a cinci din primele 10 localitați din topul vaccinarii, in acestea rata de infectare depașind 11 la mie. „Explicația este simpla: suntem in Zona Metropolitana a Timișoarei, mobilitatea este foarte mare, iar locuitorii, care in mare parte au venituri peste medie, se testeaza imediat dupa primele simptome”, spune Horia Bugarin, primarul din Dumbravița. In august 2021, Top… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

