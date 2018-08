Oamenii isi duc gunoaiele in centru, in rapele de la marginea satelor, sau, in cel mai fericit caz, il ard in curte. Autoritatile au organizat o licitatie pentru desemnarea unei companii care sa asigure salubritatea in zona, insa aceasta a fost anulata. Comuna Pacureti are 5 sate si peste tot oamenii se confrunta cu aceeasi problema. Cei care lucreaza la oras au ajuns sa isi ia gunoaiele in punga si sa le duca acolo. Ceilalti se descurca asa cum pot. Nu e de mirare ca localitatile au devenit adevarate focare de infectie. Cei mai gospodari localnici ard resturile in curte. Autoritatile vorbesc…