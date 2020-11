Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare la 1.000 de locuitori in ultimele 14 zile ramane foarte ridicata in judetul Iasi in comunele Miroslava, Ciurea, Coarnele Caprii, Cozmesti sau Miroslovesti. In aceste locuri indicatorul este de peste 7. In Valea Lupului a coborat usor sub acest nivel, fiind insa tot ridicat. In municipiul…

- Situatia infectarilor in fiecare localitate din judetul Iasi calculata pentru 14 zile o gasiti mai jos. Ciurea are o rata de infectare de 7,66, la fel ca in raportarea precedenta, in vreme ce Valea Lupului a scazut la 6,82 cazuri inregistrate in ultimele doua saptamani. Mai mult de 6 cazuri mai inregistreaza…

- Va prezentam situatia infectarilor in fiecare localitate din judetul Iasi. Incidenta cazurilor este calculata pentru 14 zile in judetul Iasi. Ciurea si Valea Lupului au incidenta de peste 7 cazuri la 1000 de locuitori - 7,50, respectiv 7,42. Miroslava coboara pe locul 3, cu o incidenta de 6,52. Letcani…

- Vedeti care este situatia infectarilor in fiecare localitate din judetul Iasi. Ciurea e pe primul loc in acest top nefericit, urmata fiind de Miroslava, Holboca, Valea Lupului si Letcani. Municipiul Iasi ocupa locul al saselea cu o incidenta de 5,06 la mia de locuitori. Incidenta cazurilor de infectare…

- Rediu, Popricani, Letcani, Draguseni si Dolhesti sunt prin apropiere cu o incidenta care depaseste 4. Municipiul Iasi are 4,51, Targu Frumos are 1,58, iar Pascani 1,34. Care sunt valorile pe fiecare localitate in parte, aflati AICI

- Va prezentam datele oficiale transmise de Prefectura vizand incidenta cazurilor de Covid-19 in toate localitatile din judetul Iasi. In unele comune, incidenta este mai mare decat in municipiul Iasi (3,27): Valea Lupului (4,45), Rediu (4,25), Miroslava (4,18), Holboca (3,58), Ciurea (3,44).

- Situația ratei de infectare pe fiecare dintre aceste comune este urmatoarea: Holboca (3,64), Rediu (3,62), Valea Lupului (3,77), Miroslava (3,89), Ciurea (3,33), Popricani (3,03). Astfel, reprezentanții instituțiilor s-au intrunit intr-o ședința de lucru pentru a se decide care sunt masurile luate in…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Iași a decis astazi, sistarea, pana la 12 octombrie, a activitaților de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare in interiorul restaurantelor și cafenelelor in muncipiul Iași, precum și in comunele Aroneanu, Miroslava, Rediu, Valea Lupului,…