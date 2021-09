Stiri pe aceeasi tema

- Kikinda, un oras din provincia sarbeasca Voivodina, aflata la 70 de kilometri de Timisoara, a devenit, in ultimii ani, o destinatie tot mai cautata de romanii din vestul tarii. In acest week-end, are loc a 35-a editie a Festivalului Dovleacului, care promite atractii pe toate gusturile.

- O serie de pacienți bolnavi de COVID-19, care aveau certificate de vaccinare dar prezentau o evoluție discrepanta a bolii, l-au determinat pe Cristian Oancea, managerul spitalului ”Victor Babeș” din Timișoara, sa vorbeasca de „vaccinarea la chiuveta”. Este vorba despre pacienții care ajung la spital…

- Liderul PNL Ludovic Orban a casificat drept ”epurari de tip stalinist”, eliminarea a peste 300 de membri ai PNL Timisoara de pe convocatorul pentru conferita de sambata a PNL Timisoara, cand urmeaza sa fie reluate alegerile pentru conducerea organizatiei, castigate initial de

- Lucrarile intarziate de reabilitare a Parcului Civic din zona centrala a Timișoarei vor fi reluate saptamana viitoare. Potrivit viceprimarului Ruben Lațcau, firma care le executa are la dispoziție trei saptamani sa le termine. Pentru modernizarea Parcului Civic, executant este Asocierea Elf Road SRL…

- Sunt vremuri grele pentru legumicultori. Lipsiți de sprijinul statului și de o piața corecta de desfacere, sunt obligați sa-și vanda marfa intermediarilor, cu prețuri infime. Ce nu vand arunca la gunoi sau pregatesc compost pentru ingrașarea pamantului din solarii. Se intampla peste tot in țara. In…

- Visele sunt semne ale subconștientului, iar mulți dintre oameni se incred in ele. Fiecare detaliu semnifica ceva foarte interesant și foarte important pentru un numar mare de oameni. Ce se intampla daca visezi pești? Interpretarile difera in funcție de context. Interpretare vise: ce se intampla daca…