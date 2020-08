Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la Consiliul Județean susține ca formațiunea pe care o reprezinta va avea cel mai bun scor. "PSD va avea cel mai bun scor in aceasta comuna. Și ma bazez aici pe lista pentru Consiliul Local, o lista destul de buna cu oameni profesioniști, gospodari, oameni care au performat…

- Organizația ALDE a Municipiului Zalau a depus azi 17 august 2020 candidatura pentru primaria Municipiului Zalau și candidaturile membrilor Consiliului local. Așa dupa cum am promis, Organizația ALDE a municipiului Zalau se prezinta in fața zalauanilor cu o echipa formata din oameni tineri . De aceea…

- Catalin Gherzan a intrat ieri oficial in cursa pentru Primaria Pitești. Candidatul Partidului Ecologist Roman a mers la Biroul Electoral Municipal insoțit de cațiva consilieri și susținatori și a depus dosarul de candidatura pentru Primarie și Consiliul Local. Ca un bun creștin, inainte de a-și depune…

- Alianta PSD-Pro Romania-PPU(SL) a depus duminica la Biroul Electoral listele cu semnaturi de sustinere si dosarele de candidatura pentru Primaria si Consiliul Local Ploiesti. Candidatul la Primarie, Cristian Ganea, a venit insotit de mai multi colegi de alianta, majoritatea de la Pro Romania, si a vorbit…

- Presedintele si loctiitorul Biroului Electoral Judetean Satu Mare pentru alegerile locale au fost desemnati, vineri, prin tragere la sorti organizata in cadrul Tribunalului Satu Mare, informeaza Institutia Prefectului printr-un comunicat de presa."Presedintii si loctiitorii birourilor electorale…

- RESITA – Mircea Ioan Popa – care a pastorit destinele Cetatii de foc ani buni, in primii ani dupa Revolutie, dar care, in calitate de profesionist (inginer, manager) a contribuit la urbanizarea Resitei, in Epoca de Aur – a apreciat in mod deosebit schimbarile modernizatoare prin care trece, astazi,…

- PMP Turda a anunțat azi ca va avea candidat propriu și lista proprie pentru Consiliul Local, la alegerile locale din acest an. candidatul va fi anunțat in cursul lunii iulie, conform precizarilor... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!