Localitatea Cartojani, din comuna Roata de Jos, județul Giurgiu, va intra in carantina de la ora 17.00. In localitate au fost confirmate peste 30 de cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, la o populatie de 3.000 de oameni. Conform dispozițiilor Prefecturii, in și din zona de carantina este permisa intrarea, respectiv […]