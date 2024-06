LOCALE 2024: Adevărata dimensiune a dezastrului pentru PNL Hunedoara O analiza simpla a numarului de localitați caștigate de primari pesediști sau peneliști, in județul Hunedoara, este IRELEVANTA, dar va fi folosita, evident, de cei care au pierdut (PNL), pentru a acoperi dimensiunile reale ale dezastrului. Pentru ca una e sa ai caștigate trei primarii de comuna și alta trei de municipiu, nu-i așa?! Am facut un calcul interesant, menit sa demonstreze adevarata dimensiune a pierderii pe care a suferit-o PNL Hunedoara in aceasta campanie la locale. Astfel, insumand populația aflata in localitațile unde au caștigat primari PNL, avem urmatoarele… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

