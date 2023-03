Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a primit joi vizita președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. In cadrul intalnirii, a fost abordata tema racordarii Republicii Moldova la spațiul Uniunii Europene.

- Oficiali de la Moscova au amenințat Republica Moldova ca va pierde definitiv zonele de est și de sud ale actualului ei teritoriu daca va incerca sa devina membru in NATO, așa cum au procedat Suedia și Finlanda. Intrarea in NATO in regim de urgența a Suediei și a Finlandei a luat prin surprindere Rusia…

- Ex-premierul Romaniei, Ludovic Orban, susține ca unirea cu Romania este cea mai scurta cale a Republicii Moldova spre integrarea in UE și NATO. Potrivit lui, acest obiectiv nu poate fi scos din calcul, mai cu seama ca țara noastra este amenințata de catre Rusia. Declarațiile au fost facute in cadrul…

- Președintele Turciei a declarat luni ca Suedia nu ar trebui sa se aștepte la sprijin pentru candidatura sa la NATO, in urma protestelor din weekend de la Stockholm ale unui activist anti-islam și ale unor grupuri pro-kurde, transmite AP.Președintele Recep Tayyip Erdogan a criticat protestul de sambata…

- Suedia nu ar trebui sa se aștepte la sprijinul Turciei pentru aderarea la NATO, dupa ce un protest a avut loc langa ambasada turca din Stockholm, in weekend, cand a fost arsa o copie a Coranului, a declarat luni președintele turc Recep Erdogan, transmite Reuters.

- Ministrul de Externe din Turcia intervine dupa ce Suedia a aprobat o manifestație antiturca la Stockholm la care s-a anunțat ca va fi arsa cartea sfanta a musulmanilor, Coranul. Ministrul Mevlut Cavusoglu a spus ca este "act dezgustator". "Eu sper ca autoritațile suedesze vor lua masuri", a declarat…

- Președintele Parlamentului Igor Grosu va efectua in perioada 7 - 9 februarie o vizita oficiala la Stockholm, unde va avea o intrevedere cu Regele Suediei, Carl Gustaf al XVI-lea, a declarat pentru Radio Moldova ambasadoarea Republicii Moldova la Stockholm, Liliana Guțan. Potrivit ei, acesta va fi prima…

- Ministrul bulgar de externe Nikolai Milkov a declarat, in timpul unei audieri in Comisia pentru politica externa a Parlamentului de la Sofia, ca 1 octombrie este data care s-ar putea profila pentru aderarea Bulgariei la Schengen, relateaza presa bulgara. De la inceputul anului, Suedia a preluat presedintia…