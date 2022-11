Stiri pe aceeasi tema

- Comandantul-șef al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujni, afirma ca i-a transmis omologului sau american, generalul Mark Milley, ca „obiectivul Ucrainei este de a elibera intregul teritoriu ucrainean de sub ocupația rusa”, informeaza CNN . Zalujni a anunțat ca i-a spus generalului Milley, șeful…

- Forțele ucrainene au capatat un avantaj clar in ceea ce privește raza de acțiune și precizia rachetelor și a obuzelor de artilerie pe frontul din sudul țarii, eliminand astfel unul dintre principalele atu-uri ale forțelor ruse, care sunt acum in defensiva, spun analiștii și oficialii citați de New York…

- Ministrul rus al apararii Serghei Soigu a avut vineri o convorbire telefonica cu omologul sau american Lloyd Austin, a anuntat Moscova, aceasta fiind a doua discutie intre cei doi oficiali de la inceputul agresiunii militare ruse in Ucraina, relateaza AFP si Reuters. ”Mai multe chestiuni de actualitate…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat ca recentele atacuri ale Rusiei asupra civililor si infrastructurii civile din Ucraina "dezvaluie malitiozitatea razboiului ales de Putin", relateaza CNN. Lloyd Austin, care a gazduit miercuri o intalnire a Grupului de Contact pentru Aparare…

- Mihail Podoleak, consilier al șefului fracțiunii parlamentare ucrainene de opoziție, a declarat ca Kremlinul nu este inca pregatit pentru poziția de negociere a Ucrainei, in ciuda succeselor evidente ale lansarii unei contraofensive de catre forțele armate ucrainene pe campul de lupta. El a spus acest…

- Șeful administrației instalate de Moscova pentru zonele ocupate din provincia ucraineana Harkov, Vitaly Ganchev, a recunoscut la televiziunea de stat rusa ca forțele ucrainene au obținut o „victorie substanțiala” prin strapungerea liniilor rusești in contraofensiva lor in curs. Forțele ucrainene inaintau…

- La mai bine de jumatate de an de cand a lansat invazia in Ucraina, Rusia are probleme cu recrutarea, apeland la voluntari pe care ii cauta chiar si in inchisori, iar de cele mai multe ori noii recruti sunt „batrani si prost pregatiti", a declarat luni un inalt oficial al Pentagonului, potrivit AFP,…

- Este ziua cu numarul 177 in razboiul inceput de Rusia in Ucraina. Forțele armate ale Moscovei au bombardat din nou orașul Harkov, potrivit mai multor relatari. De asemenea, armata Kievului pare ca a atacat obiective militare ale Rusiei din Crimeea și chiar de pe teritoriul Federației. Incendii și explozii…