Lloyd Austin își cere scuze ”că a ținut în secret că suferă de cancer” Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a prezentat scuze public joi ca a tinut secret ca sufera de cancer si spitalizarea sa, lipsa sa de transparenta generand o imensa controversa in SUA, potrivit AFP si EFE. „Vreau sa fiu foarte clar: nu am gestionat aceasta (situatie) in mod corespunzator (…) Ar fi trebuit sa il informez pe presedinte despre diagnosticul meu de cancer (…). Imi asum intreaga responsabilitate si prezint scuze colegilor si americanilor”, a declarat el in cadrul primei conferinte de presa dupa spitalizarea sa in secret pentru tratarea cancerului de prostata. Austin a declarat… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant pentru securitatea nationala de la Casa Alba, John Kirby, a declarat, duminica, ca medicii secretarului apararii, Lloyd Austin, cred ca acesta ar putea avea nevoie de ingrijire suplimentara:"Vom vedea cand va putea fi externat, dar evident ca ei cred ca ar putea avea nevoie de…

- Spitalizarea secreta a lui Lloyd Austin ascunde o boala mai mare și care se raspandește precum cancerul in SUA. Diferite brațe ale administrației americane nu mai comunica deloc. Se vorbește despre o ruptura totala intre Casa Alba și Pentagon, dupa ce nici macar președintele Joe Biden nu a fost informat…

- Presedintele american, Joe Biden, nu intentioneaza sa-l demita pe secretarul apararii, Lloyd Austin, pentru ca timp de citeva zile nu a anuntat ca a fost internat in spital, a declarat luni Casa Alba, in timp ce mai multi republicani, inclusiv Donald Trump, au cerut demiterea sefului Pentagonului. Austin,…

- Presedintele american Joe Biden nu ia in calcul demiterea secretarului apararii Lloyd Austin, a declarat luni agentiei Reuters o sursa de la Casa Alba, dupa ce seful Pentagonului a tinut secreta spitalizarea sa zile in sir, contrar procedurilor.Presedintele american Joe Biden nu ia in calcul demiterea…

- Ziarul, citand oficiali, relateaza ca reprezentanții Casei Albe au aflat despre spitalizarea secretarului american al Apararii, care a avut loc la 1 ianuarie, abia joi, și „a venit ca un șoc pentru conducerea superioara”.

- O reeditare a alegerilor prezidentiale americane din 2020, cu o cursa, in 2024, intre actualul presedinte democrat Joe Biden si fostul presedinte republican Donald Trump, ar duce la un rezultat strans.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns luni la Washington, unde spera sa obtina deblocarea unei asistente financiare esentiale, dar extrem de dezbatute in Congresul american, pentru tara sa, aflata in razboi cu Rusia, relateaza AFP. Statele Unite sunt cel mai important sustinator al Kievului,…

- Forțele armate ale Statelor Unite au lovit instalații militare din estul Siriei folosite de Corpul Gardienilor Revoluției Iraniene (IRGC) și de grupuri asociate, anunța ministrul american al Apararii, Lloyd Austin, a carui declarație a fost publicata de Pentagon. Potrivit acestuia, Statele Unite au…