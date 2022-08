Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a criticat miercuri tacticile brutale ale Rusiei in razboiul din Ucraina, comparandu-le cu „ororile Primului Razboi Mondial”, in care focul de artilerie grea a fost folosit cu efecte devastatoare.

- SUA vor trimite Ucrainei inca patru sisteme avansate de rachete de artilerie de mare mobilitate HIMARS, a declarat miercuri secretarul american al apararii, Lloyd Austin, vorbind despre cel mai recent pachet de asistenta militara pentru a intari dotarile Kievului, care se confrunta cu tiruri intense…

- Occidentul trebuie sa se concentreze asupra razboiului din Ucraina cu toate fortele sale. Secretarul apararii din Statele Unite ale Americii sustine ca orice moment de neatentie poate fi crucial in razboiul dintre Ucraina si Rusia. Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, considera implicarea…

- China va „lupta pana la capat” pentru a impiedica Taiwanul sa-si declare independenta, a declarat duminica ministrul chinez al Apararii, Wei Fenghe, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Beijing si Washington cu privire la acest subiect, relateaza AFP. „Vom lupta cu orice pret si ne vom lupta pana…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a considerat sambata activitatea militara a Chinei in apropierea Taiwanului ca fiind "provocatoare si destabilizatoare", la o zi dupa ce omologul sau chinez l-a avertizat ca Beijingul "nu va ezita sa intre in

- Statele Unite isi vor respecta ”angajamentul de a gestiona tensiunile cu China si a preveni conflictele”, chiar daca Beijingul a adoptat o politica tot mai ”coercitiva si agresiva” in regiunea asiatica, inclusiv in apropierea Taiwanului, a declarat, sambata, secretarul american al Apararii, Lloyd Austin,…

Reuniunea organizata in Statele Unite sub auspiciile TAPS (Tragedy Assistance Program for Survivors) a adus loalalta leadershipul militar american, dar și reprezentanți ai aliaților SUA.