Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat ca aproximativ 20 de țari au anunțat noi pachete de ajutor constand in asistența in materie de securitate Ucrainei in timpul unei intalniri virtuale cu aliații, sesiune de luni, care a avut ca scop coordonarea ajutorului armat pentru Kiev. Țarile care au anunțat noi pachete sunt Italia, Danemarca, Grecia, Norvegia și Polonia, a declarat Austin reporterilor in urma unei intalniri a Grupului de Contact pentru Aparare al Ucrainei. Austin spune ca in jur de 20 de țari vor da ajutor Ucrainei, printre care lansatoare de tip harpon și rachete…