- Priti Patel a anuntat luni ca va demisiona din functia de ministru de interne, dupa ce Liz Truss va prelua oficial functia de premier al Regatului Unit, informeaza Reuters, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Foarte afectat de criza, domeniul constructiilor, atat din Iasi cat si din tara, se afla pe marginea prapastiei, iar antreprenorii din domeniu acuza statul ca, desi ar putea ajuta, sta cu bratele incrucisate. Firmele din Iasi care au proiecte private sau cu statul nu mai au de unde cumpara balastru,…

- Boris Johnson si-a luat adio in Parlamentul britanic, in ultima sesiune de interpelari in calitate de premier, miercuri, in care sl-a aparat bilantul si a spus "Hasta la vista, baby" in aplauzele conservatorilor, relateaza AFP. "Misiune larg indeplinita", a dat asigurari premierul demisionar, care a…

- Chris Pincher, un cunoscut politician britanic, a demisionat din Guvern dupa ce presa a scris despre el ca s-a imbatat și a pipait doi barbați intr-un club privat, potrivit BBC. In scrisoarea sa de demisie, el i-a spus premierului ca „a baut mult prea mult" și „s-a facut de ras".

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca in coaliția de guvernare au fost discutate mai multe variante de reducere a prețurilor la carburanți, insa ca in final a fost decisa compensarea cu 50 de bani. El considera ca „marea majoritate a traderilor” vor aplica aceasta compensare, avand in vedere…

- Dominic Fritz, primarul USR al Timișoarei, pune in pericol viitorul municipiului! Edilul refuza sa puna la dispoziție recenzori pentru cea mai importanta acțiune a statului roman in 2022, Recensamantul Populației și Locuințelor. Deși legea il obliga, Fritz nu a adus un numar suficient de recenzori.…

- Expert Forum: Bugetul statului e principala sursa de finanțare a partidelor Foto: Arhiva. Un raport publicat astazi de Expert Forum arata ca partidele politice au primit anul trecut 243 de milioane de lei din subvenții de la bugetul de stat, care ramâne principala sursa de finanțare.…

- Președintele țarii, Maia Sandu, l-a primit in ospeție astazi pe scriitorul Spiridon Vangheli, care implinește virsta de 90 de ani. Șefa statului i-a adresat un mesaj de felicitare, mulțumindu-i scriitorului ca „a construit o lume atit de frumoasa”. „Am crescut cu carțile lui, le-am citit și recitit…