Liz Truss va fi noul premier al Marii Britanii

- Liz Truss a fost aleasa luni in functia de lider al conservatorilor britanici. Marți, ea va fi nominalizata pentru postul de prim-ministru. Liz Truss a obtinut 81.326 de voturi, iar contracandidatul ei, Rishi Sunak, 60.399, a anuntat Sir Graham Brady, care a subliniat ca votul a fost ”liber si corect”.…

- Liz Truss, actualul ministru britanic de Externe și, totodata, ministrul pentru Femei și Egalitați, a caștigat șefia Partidului Conservator din Marea Britanie și, prin urmare, va deveni prim-ministru, urmand sa-l inlocuiasca pe Boris Johnson, care a renunțat la aceasta poziție in urma unei serii de…

- Ministrul de Externe, Liz Truss, sau fostul ministru de Finante, Rishi Sunak, vor fi numiti urmatorul lider al Partidului Conservator si prim-ministru al Marii Britanii, luni, dupa o cursa apriga de-a lungul verii. Potrivit sondajelor anuntate de presa engleza, Liz Truss este favorita. Fii…

- Posibilul viitor premier al Marii Britanii, Liz Truss, gata sa apese „butonul nuclear”! Sefa diplomatiei britanice, Liz Truss, unul dintre cei doi candidați in cursa pentru șefia Partidului Conservator și, implicit, la postura de succesor al lui Boris Johnson in postura de premier, a facut o declarație…

- Cei doi candidați britanici la funcția de prim-ministru au promis duminica sa abordeze imigrația ilegala ca pe o prioritate, ambii susținand politica guvernului de a trimite migranții in Rwanda. Fostul ministru de finanțe Rishi Sunak și ministrul de externe Liz Truss se lupta pentru a deveni urmatorul…

- Ministrul britanic de Externe, Liz Truss, care, impreuna cu fostul ministru al Finanțelor, Rishi Sunak, au ajuns in runda finala a luptei pentru fotoliul de prim-ministru al Marii Britanii, nu susține participarea directa a trupelor britanice la conflictul din Ucraina. "Nu susțin implicarea directa…

- Rishi Sunak și Liz Truss sunt finaliștii care se lupta pentru șefia Partidului Conservator și a guvernului Marii Britanii. In cea de a cincea runda de scrutin intern, Penny Mordaunt, secretar de stat pentru comert exterior, a fost eliminata din competiție.

- In Marea Britanie a aavut loc al patrulea tur de scrutin pentru noul lider al Partidului Conservator, care va deveni automat prim-ministru, transmite RBC-Ucraina cu referire la The Guardian. In urma rezultatelor rundei a patra, ramin in cursa urmatorii candidați: Rishi Sunak - 118 voturi Penny Mordaunt…