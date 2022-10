Stiri pe aceeasi tema

- Liz Truss și-a anunțat joi demisia din funcția de lider al Partidului Conservator și automat din funcția de premier, dar a anunțat ca ramane la conducerea guvernului pana la o noua numire.

- Premierul britanic, Liz Truss, ar putea fi destituita pana pe 24 octombrie, iar parlamentarii iau deja in calcul mai multe persoane care i-ar putea succeda, susține un raport. A aparut un raport care sugereaza ca premierul Regatului Unit al Marii Britanii, Liz Truss, ar putea fi demisa pana la sfarșitul…

- Ministrul finantelor din Marea Britanie, Kwasi Kwarteng, a fost demis vineri de premierul Liz Truss, la mai putin de sase saptamani de la numirea sa in functie, iar in locul sau a fost numit Jeremy Hunt, un politician conservator de centru-dreapta, cu experiența in posturi guvernamentale, dar care il…

- Ministrul britanic de finanțe Kwasi Kwarteng a fost demis dupa mai puțin de șase saptamani in funcție, a anunțat vineri BBC, in timp ce reducerile masive de taxe ale guvernului au provocat turbulențe pe piața financiara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cotatia lirei sterline a atins un record negativ istoric fata de dolar Foto: pixabay.com. Cotatia lirei sterline a atins azi un record negativ istoric fata de dolar, iar Banca Nationala a Angliei a anuntat ca nu va ezita sa mareasca dobânda de referinta, ca urmare a prabusirii lirei sterline…

- Ministrul britanic al externelor, Liz Truss, a declarat duminica, 4 septembrie, ca in prima saptamana de mandat va lua masuri pentru a combate creșterea prețurilor la energie daca va deveni prim-ministru, relateaza Reuters . Tuss are șanse mari sa fie numita luni, 5 septembrie, in fruntea Partidul Conservator,…

- Diferența dintre cei doi candidați pentru a-l inlocui pe Boris Johnson s-a redus, dar Liz Truss este cotata cu un avans de 32 de puncte procentuale peste Rishi Sunak. Totuși, conservatori britanici inca il prefera pe Boris Johnson și cred ca demiterea lui a fost o greșeala, relateaza un sondaj YouGov…

- Ministrul britanic de Externe, Liz Truss, a indemnat o parte a cetatenilor britanici sa se implice mai mult in prosperitatea Regatului Unit. Declaratiile nu sunt recente ci fac parte dintr-o conversație din 2019 publicata de The Guardian . Dar declarațiile au fost reactualizate in contextul faptului…