Liz Truss, noul lider al Partidului Conservator, va fi noul premier al Marii Britanii

- Liz Truss a fost numita luni lider al Partidului Conservator, aflat la guvernare, si viitor prim-ministru al Marii Britanii, intr-un moment in care tara se confrunta cu o criza a costului vietii, tulburari industriale si recesiune.

- Ministrul de Externe, Liz Truss, sau fostul ministru de Finante, Rishi Sunak, vor fi numiti urmatorul lider al Partidului Conservator si prim-ministru al Marii Britanii, luni, dupa o cursa apriga de-a lungul verii. Potrivit sondajelor anuntate de presa engleza, Liz Truss este favorita. Fii…

- In Marea Britanie a aavut loc al patrulea tur de scrutin pentru noul lider al Partidului Conservator, care va deveni automat prim-ministru, transmite RBC-Ucraina cu referire la The Guardian. In urma rezultatelor rundei a patra, ramin in cursa urmatorii candidați: Rishi Sunak - 118 voturi Penny Mordaunt…

- Rishi Sunak este acum principalul candidat in cursa pentru șefia Partidului Conservator și pentru funcția de prim-ministru, insa lupta este departe de a se fi terminat, scrie BBC. Cine este milionarul care a ocupat funcția de ministru de finanțe in cabinetul lui Boris Johnson și care ar putea sa…

- Rishi Sunak este acum principalul candidat in cursa pentru șefia Partidului Conservator și pentru funcția de prim-ministru, dupa anunțul demisiei lui Boris Johnson, insa lupta este departe de a se fi terminat, scrie BBC.

- Noul premier britanic si lider al Partidului Conservator va fi anuntat la 5 septembrie, dupa ce Boris Johnson a renuntat la functie. Anuntul a fost facut de Sir Graham Brady, presedintele comitetului de candidaturi la sefia partidului. Pana acum sunt 11 candidati pentru functie, intre care si actualul…

- Cursa pentru funcția de șef al Partidului Conservator și pentru cea de prim-ministru al Marii Britanii incepe sa devina tot mai acerba, in condițiile in care un numar mare de conservatori, foști membri ai guvernului mulți dintre ei, și-au anunțat candidaturile, dupa plecarea lui Boris Johnson. Favoritul…

- Informație de ultima ora! Boris Johnson demisioneaza din funcția de lider conservator. A fost de acord sa demisioneze, un nou lider conservator urmand sa fie pus in funcție. De asemenea, noua secretara aleasa pentru Educație, Michelle Donelan, și-a dat demisia dupa 36 de ore in funcție.