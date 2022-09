Stiri pe aceeasi tema

Regele Charles al III-lea Marii Britanii a descris moartea mamei sale, Regina Elizabeth a II-a, drept momentul de care "ii era groaza", intr-o discutie cu prim-ministrul Liz Truss, vineri, care a fost surprinsa de camerele de televiziune, relateaza Reuters, potrivit News.ro.

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a ascuns in spatele unui tufis, in 1978, in gradinile palatului regal pentru a evita o conversatie cu fostul dictator roman Nicolae Ceausescu, aflat in vizita de stat in Marea Britanie, relateaza Daily Mail.

Regele Charles al III-lea si Camilla, acum regina consoarta, au ramas joi seara la Balmoral, dar vor calatori vineri la Londra, unde noul rege va avea o audienta cu noul premier, Liz Truss.

Premierul britanic, Liz Truss, a vorbit cu regele Charles al III-lea dupa ce a facut o declaratie in fata biroului sau din Downing Street pentru a aduce un omagiu reginei Elisabeta si pentru a cere Marii Britanii sa se uneasca in jurul noului monarh al tarii, a declarat joi purtatorul sau de cuvant,

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a stins la varste de 96 de ani. Ea a fost cel mai longeviv moarh britanic din istorie. Regina Elisabeta a II- a fost cel mai longeviv monarh din istoria Marii Britanii, ocupand tronul din 1952. . Ea marcat prfund epoca in care a domnit conducand imperiul

Putin a comentat despre numirea lui Liz Truss ca prim-ministru al Regatului Unit, și a spus ca „o procedura departe de principiile democratice de alegere a unui șef de guvern" este in vigoare in Marea Britanie.

Liz Truss a devenit marti noul premier al Regatului Unit, in urma unei intalniri cu regina Elizabetha a II-a, la castelul Balmoral, relateaza BBC News.

Liz Truss, care a castigat sefia Partidului Conservator, urmeaza sa fie numita, astazi, in functia de premier al Marii Britanii de catre Regina Elizabeth a II-a, informeaza news.ro.