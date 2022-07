Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Marii Britanii, Liz Truss, și-a inaintat candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Conservator de guvernamint al țarii și al guvernului sau. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la The Daily Telegraph. Ea a menționat ca este gata sa-și respecte promisiunile…

- Fostul ministru britanic al Apararii, Penny Mordaunt, a devenit duminica al noualea parlamentar conservator care și-a depus candidatura pentru a-l inlocui pe premierul Boris Johnson, relateaza agenția France Press, preluata de news.ro . Penny Mordaunt, in varsta de 49 de ani, a fost, in 2016, o susținatoare…

- Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, unul dintre candidatii favoriti pentru a-i succeda premierului Boris Johnson, a anuntat sambata ca a luat decizia de a nu se prezenta in competitia pentru sefia partidului si a guvernului, potrivit Reuters si AFP. Fostul ministru de finante, Rishi Sunak,…

- Ministrul de Externe al Marii Britanii, Liz Truss, numele careia a fost implicat in citeva scandaluri, a fost numit un posibil concurent la funcția de prim-ministru al țarii dupa demisia lui Boris Johnson. Aceasta presupunere a fost facuta de publicațiile The Independent, The Time și Axios. Pe linga…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson se confrunta in aceasta seara cu o moțiune de cenzura in interiorul propriului partid, in urma unei serii de scandaluri, inclusiv a unui raport oficial despre petreceri cu mult alcool marcate de incalcarea regulilor Covid intr-o perioada in care britanicii se aflau…

- Ministrul de Finante al Marii Britanii, Rishi Sunak, a impus o taxa exceptionala pentru companiile de petrol si gaze, in timp ce guvernul se straduieste sa atenueze criza costului vietii din tara, care se agraveaza, transmite CNBC, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministra de Externe a Marii Britanii, Liz Truss, afirma ca „Moldova trebuie echipata conform standardelor NATO”, pentru a putea face fața unui eventual atac din partea Rusiei. Truss a declarat ca au avut loc discuții cu aliații despre cum sa ajute națiunile mai mici sa se apere, transmite bbc.com .

- Vineri, Marea Britanie a anunțat noi sancțiuni financiare care ii vizeaza pe apropiații lui Vladimir Putin, intre care fosta sa soție, Liudmila Putina, și verii acestuia, relateaza The Guardian . „Demascam și țintim rețeaua umbrita care susține stilul de viața de lux al lui Putin și intarește menghina…