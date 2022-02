Stiri pe aceeasi tema

Ministerul de Externe al Regatului Unit a anuntat ca ambasada tarii in Ucraina se muta din capitala Kiev si le-a cerut cetatenilor britanici sa paraseasca tara atat timp cat mijloacele comerciale de transport sunt inca disponibile, relateaza Reuters.

Rusia genereaza o "amenintare inacceptabila" asupra "arhitecturii de pace a Europei", a afirmat vineri ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, in discursul rostit la Conferinta pentru Securitate de la Munchen, cerand Moscovei sa reduca tensiunile la frontiera cu Ucraina.

Ar fi "catastrofal" ca actuala criza dintre Rusia si Ucraina sa degenereze in razboi, a avertizat vineri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, in discursul sau de deschidere a Conferintei de Securitate de la Munchen, care aduna numerosi lideri internationali, potrivit AFP.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a omis pe etnicii romani din urarea oficiala de Ziua Unitații Ucrainei.

NATO este ingrijorata ca Rusia ar putea incerca sa creeze un pretext pentru o invazie in Ucraina, a afirmat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, comentand informatiile privind bombardamente peste linia armistitiului din regiunea Donbas din estul Ucrainei, opinie impartasita si de ministrul

Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat miercuri ca Rusia are concentrate in continuare 'la fel de multe forte' in apropiere de Ucraina si ca anunturile privind retragerea unitatilor ruse mai trebuie inca 'verificate', relateaza AFP.

Fostul premier Adrian Nastase compara situația din Ucraina cu piesa de teatru absurd "Așteptandu-l pe Godot". Nastase arata ca tot acest joc in care americanii amenință cu invazia rușilor seamana cu celebra piesa de teatru și considera ca totul se va finaliza cu un imprumut uriaș catre Ucraina, in

Secretarul de stat american Antony Blinken are marti o noua discutie telefonica cu ministrul de externe rus Serghei Lavrov, a anuntat un responsabil al diplomatiei americane, potrivit AFP si Reuters.