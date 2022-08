”Exista o problema fundamentala in raportul cu munca” in Regatul Unit, declara Liz Truss, sefa diplomatiei in Guvernul demisionar al lui Boris Johnson, in aceasta inregistrare publicata de cotidianul The Guardian pe site. ”Daca vrem sa devenim o tara mai bogata si mai prospera, asta trebuie sa se schimbe. Dar nu cred ca oamenii sunt pregatiti sa o faca”, afirma ea in aceasta conversatie care dateaza, potrivit cotidianului, din perioada in care era numarul doi la Trezorerie, din 2017 si pana in 2019. Aceasta inregistrare a fost dezvaluita inaintea unei reuniuni televizate, organizata de catre Partidul…