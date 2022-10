Stiri pe aceeasi tema

Premierul britanic Liz Truss ar putea fi destituita pana pe 24 octombrie, iar parlamentarii iau deja in calcul mai multe persoane care i-ar putea succeda, porivit unui raport.

Premierul britanic Liz Truss l-a numit in functia de ministru de Finante pe Jeremy Hunt dupa ce i-a cerut demisia lui Kwasi Kwarteng, pe fondul criticilor la adresa politicilor noului Guvern de la Londra.

Regele Charles și-a preluat atribuțiile, iar una dintre acestea presupune intalnirea saptamanala cu premierul Marii Britanii. La ultima intalnire cu Liz Truss, regele Charles a lasat sa se ințeleaga faptul ca nu o agreaza in mod deosebit.

La doar o luna de la instalarea ei la putere, noua sefa a guvernului britanic Liz Truss este deja mai putin populara decat au fost vreodata predecesorul ei Boris Johnson sau fostul lider al Partidului Laburist Jeremy Corbyn, arata un sondaj YouGov citat miercuri de dpa.

Premierul britanic, Liz Truss, intentioneaza sa extinda cotele de imigranti care intra in Marea Britanie pentru a atenua lipsa de muncitori in sectoare precum serviciile sociale, agricultura si transporturile, potrivit ziarelor britanice The Times si Financial Times - relateaza duminica EFE si Reuters.

Premierul britanic, Liz Truss, a spus ca facturile mai mari la energie sunt un pret care merita platit pentru securitatea energetica pe termen lung a Regatului Unit.

Premierul britanic Liz Truss s-a angajat luni sa acorde asistenta militara Ucrainei in valoare de cel putin 2,3 miliarde de lire sterline in 2023 pentru a o ajuta sa se apere de invazia rusa initiata de presedintele Putin, informeaza PA Media/dpa preluat de agerpres.

Premierul britanic Liz Truss si presedintele american Joe Biden "au convenit asupra importantei protejarii" pacii in Irlanda de Nord in timpul primei lor convorbiri telefonice, a anuntat marti Downing Street.