- Premierul Nicolae Ciuca a cerut dinamizarea ritmului de lansare a apelurilor si ghidurilor de proiecte din PNRR, luni, la reuniunea Comitetului de monitorizare a Planului National de Redresare si Rezilienta. Potrivit unui comunicat al Guvernului, in cadrul reuniunii, au fost prezentate elementele de…

- METRO.digital Romania face un pas important catre digitalizarea comerțului cu ridicata, investind in formarea angajaților in Google Cloud. Subiecte importante: ● Parteneriatul dintre METRO.digital și Google Cloud accelereaza inovația pentru afacerile METRO in 24 de țari. ● Peste 250 de angajați METRO.digital…

- Comisia Europeana saluta acordul politic la care s-a ajuns marti intre Parlamentul European si statele membre ale UE cu privire la Directiva privind salariile minime adecvate, propusa de Comisie in octombrie 2020, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar.

- Unicornul spaniol Glovo disponibilizeaza aproape 40- dintre angajatii fostului serviciu de livrari foodpanda Romania, pe care ibericii l-au preluat anul trecut, potrivit unor surse neoficiale, citate vineri de Sifted.eu, o publicatie britanica axata pe startup-uri, sustinuta de Financial Times. Disponibilizarile…

- „Guvernul Romaniei a aprobat astazi ultimul document necesar pentru ca cererea de plata numarul 1 cu termen pe data de 31 mai 2022 sa fie transmisa la Comisia Europeana. Asa dupa cum se cunoaste cererea de plata numarul 1 are o valoare de 3 miliarde de euro, iar pentru aceasta Romania trebuie sa indeplineasca…

- Comisia Europeana a anuntat ca a semnat un acord de contributie cu Romania in scopul utilizarii Fondului InvestEU ca instrument de sprijinire a punerii in aplicare a planului national de redresare si rezilienta.

- 194.500 de lei a alocat Complexul Energetic Hunedoara pentru servicii de proiectare pentru executie lucrari de inchidere si ecologizare – Etapa II – Sectiunea Suprafata – reabilitare si recultivare (incinte, halde) pentru sucursala EM Lupeni. Numai ca documentația nu poate fi actualizata din cauza…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, considera ca o criza economica in Romania poate fi evitata inca, dar ca trebuie asumate „niste masuri”. „Trebuie sa ne asumam niste masuri. Rata inflatiei este mare. Toate estimarile arata ca economia va incetini anul aceasta. Daca e sa comparam cu anul trecut, la…