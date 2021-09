Livratorii din New York au dreptul de a folosi toaletele restaurantelor

Stiri pe aceeasi tema

- Patronatele din industria ospitalitatii sustin ca angajatii din restaurante nu au dreptul sa verifice daca certificatele verzi sunt reale sau nu, iar astfel un operator de restaurant se poate afla in situatia de a permite accesul a 20 de persoane care in realitate folosesc acelasi document, anunța Ion…

- Președintele SUA, Joe Biden, a condamnat o noua lege din Texas care interzice avortul inca din șase saptamani și a promis sa apere drepturile constituționale ale femeilor. Legea „extrema” a „incalcat flagrant” drepturile și ar „afecta semnificativ” accesul femeilor la asistența medicala, a spus el.…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a respins marti o cerere a 672 de pompieri profesionisti si voluntari impotriva vaccinarii lor obligatorii contra COVID-19 in Franta, a anuntat miercuri CEDO, potrivit AFP și Agerpres. "Curtea a apreciat ca aceste cereri sunt in afara domeniului de aplicare…

- Habib se afla la doar cațiva kilometri de aeroportul din Kabul și traiește cu spaima ca oricand talibanii vor ajunge la ușa lui și-l vor pedepsi pentru ca a lucrat pentru armata americana. Deși are documente de la oficiali militari care atesta ca a lucrat pentru armata SUA, americanii nu-i ingaduiesc…

- Titlurile Stevanato au inceput tranzactiile de vineri la 16,65 dolari pe unitate. Compania a stabilit pretul ofertei publice initiale la nivelul inferior al intervalului de pret de 21-24 dolari pe unitate. Compania cu sediul in Padua, Italia, a oferit la vanzare 32 de milioane de actiuni, atragand 672…

- Daca ați lucrat in mai multe țari din UE, este posibil sa fi dobandit drepturi de pensie in fiecare dintre ele. Cererea de pensionare va trebui depusa la casa de pensii din țara in care locuiți sau din ultima țara in care ați lucrat. Daca nu ați lucrat niciodata in țara in care locuiți, aceasta va inainta…