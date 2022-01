Livrator de mâncare din Bucureşti, prins drogat la volan, către polițist: Da, frate, dar eu am comanda, se răceşte în maşină Un livrator de mancare din Bucuresti, prins drogat la volan, noaptea trecuta, intr-o razie a politistilor, i-a rugat pe agenti sa se grabeasca pentru ca se raceste mancarea si clientul ii va face reclamatie, transmite Antena3.ro „Da frate, dar eu am comanda, se raceste comanda in masina. Trebuie sa ducem comanda ca ne face ala reclamatie”, i-a spus livratorul agentului care il anunta ca va ramane fara permisul de conducere. Barbatul a fost tras pe dreapta de politistii de la Rutiera pentru un control de rutina. El a fost testat cu aparatul Drugtest, iar rezultatul a fost pozitiv pentru canabis.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

