Livrările Skoda au scăzut în 2019 la 1,24 milioane de mașini, vânzări mai slabe din China Livrarile constructorului auto Skoda, deținut de Volkawagen, au scazut ușor în 2019 la 1,24 milioane de vehicule, de la 1,25 milioane în 2018, în principal din cauza vânzarilor mai slabe din China, a declarat compania luni, potrivit Mediafax. Skoda a pecizat ca livrarile în China au scazut cu 17,3%, în timp ce pe alte piețe au crescut cu 5,3% anul trecut. Doar în decembrie, livrarile pe toate piețele au crescut cu 9,1%, pâna la 114.700 de unitați, a adaugat compannia.

Sursa articol: hotnews.ro

